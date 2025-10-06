Agrigento, rogo distrugge l'auto dell'ex assessore comunale Costantino Ciulla

Un incendio ha distrutto, la notte scorsa, le auto dell’ex assessore comunale di Agrigento, Costantino Ciulla, e della moglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

«L'episodio - afferma il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno - merita ogni necessaria lente di ingrandimento da parte degli inquirenti che, ne siamo certi, faranno piena chiarezza sull'accaduto. Nel manifestare vicinanza a Ciulla e alla sua famiglia, tutti particolarmente turbati per l’accaduto, ci auguriamo sinceramente che non si sia trattato di un atto doloso, altrimenti sarebbe davvero molto inquietante».