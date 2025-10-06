Agrigento, rogo distrugge l'auto dell'ex assessore comunale Costantino Ciulla

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
vigili del fuoco

Un incendio ha distrutto, la notte scorsa, le auto dell’ex assessore comunale di Agrigento, Costantino Ciulla, e della moglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

«L'episodio - afferma il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno - merita ogni necessaria lente di ingrandimento da parte degli inquirenti che, ne siamo certi, faranno piena chiarezza sull'accaduto. Nel manifestare vicinanza a Ciulla e alla sua famiglia, tutti particolarmente turbati per l’accaduto, ci auguriamo sinceramente che non si sia trattato di un atto doloso, altrimenti sarebbe davvero molto inquietante».

