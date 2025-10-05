Rissa in pieno centro a Ribera, ventenne tunisino finisce in ospedale

I carabinieri della compagnia di Ribera, in provincia di Agrigento, indagano su una violenta rissa tra giovani nordafricani avvenuta in pieno giorno nel centro storico, a pochi passi dal palazzo municipale. A restare ferito, un ventenne di nazionalità tunisina, colpito all’addome con un coltello. Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Fratelli Parlapiano, dove si trova tuttora ricoverato: non è in pericolo di vita.

L’aggressore, un diciannovenne connazionale, è stato individuato e denunciato a piede libero con le accuse di lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio. Determinante, per risalire alla sua identità, è stato un filmato amatoriale che da ore circolava su alcune chat WhatsApp e che ha consentito ai militari di ricostruire la dinamica dell’accoltellamento.

Il fatto è avvenuto in via Buoni Amici, in una zona densamente abitata da cittadini stranieri, molti dei quali impiegati nei lavori agricoli della zona. Proprio in quell’area, lo scorso febbraio, un trentenne nordafricano era stato ucciso al culmine di una lite: per quell’omicidio fu arrestato un cinquantenne riberese.