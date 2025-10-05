Favara, ancora nessuna traccia di Marianna Bello: trovata la sua giacca

Non si fermano le ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni dispersa dopo l’alluvione che l’1 ottobre ha colpito Favara. Il violento nubifragio ha trasformato il vallone Cicchillo in un torrente di fango e detriti, travolgendo la donna e trascinando via tutto ciò che si trovava lungo il percorso.

Nel pomeriggio è stata ritrovata la sua giacca all'altezza del depuratore: secondo i familiari non ci sarebbero dubbi sul fatto che l'indumento sia quello che la donna indossava la mattina della scomparsa.

Da giorni la Protezione civile regionale, a supporto ai Vigili del fuoco, è impegnata sul campo con decine di uomini e mezzi. Le operazioni proseguono su più fronti: oggi (5 ottobre) le squadre hanno svuotato i bacini formatisi a monte e a valle delle briglie del vallone, per consentire le verifiche negli accumuli d’acqua. In parallelo sono state effettuate ispezioni visive lungo l’intero tracciato del vallone, anche con l’ausilio di idrovore, torri faro e mezzi meccanici.