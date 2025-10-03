Favara, ritrovata la borsetta della donna portata via dall'acqua. Continuano le ricerche

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
di

Un’unità cinofila sembra aver individuato il percorso fatto da Marianna Bello, la trentottenne inghiottita dalle acque alluvionali di mercoledì scorso a Favara. È stata ritrovata infatti la borsetta della donna che è stata riconosciuta dai familiari, che ieri avevano smentito categoricamente che l’altra borsetta ritrovata appartenesse alla favarese dispersa.

Ieri, un po' più a monte, nella zona del vallone Cicchillo era stato ritrovato il portafogli, che conteneva la foto di uno dei tre figlioletti, della donna. La borsetta è stata ritrovata dentro il paese di Favara, nei pressi della strada che porta alla tenenza dell’Arma dei carabinieri.

Da stamattina ci sono in azione, per le ricerche, anche i cani molecolari che sono addestrati per la ricerca di cadaveri.

