Favara, ancora senza esito le ricerche di Marianna Bello: in azione sommozzatori e dragaggio

Proseguono senza sosta le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne travolta dall’ondata di piena a Favara. Dopo i tentativi di ieri, i vigili del fuoco con i colleghi sommozzatori hanno ripreso a ispezionare il canalone che dal collettore di piazza Indipendenza arriva al fiume Naro.

Le prime verifiche non avevano dato esito, complice l’acqua piovana che riempiva condotte e canaloni. Oggi, invece, i soccorritori procederanno a un’operazione di dragaggio per consentire controlli più accurati.

Le ricerche sono andate avanti tutta la notte anche con l’ausilio di un elicottero dell’Aeronautica militare partito da Trapani. Grazie al visore notturno, il velivolo ha setacciato il mare e la spiaggia di Cannatello, abbassandosi fino a 250 metri di quota per ripercorrere l’intera area del canalone.