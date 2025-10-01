Nubifragio a Favara, dispersa una donna travolta dall'acqua VIDEO

Una donna risulta dispersa dopo un nubifragio a Favara nell’Agrigentino. Marianna Bello, 38 anni, sposata e madre di tre figli, sarebbe stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco.

La pioggia che si è abbattuta nell’Agrigentino ha trasformato le strade di Favara in fiumi in piena. Le ricerche della donna dispersa sono concentrate su un canale, un convogliatore di acque dove potrebbe essere stata trascinata.

Strade allagate anche ad Agrigento e nella frazione di San Leone dove molte persone sono bloccate in casa.

Video concesso da Città Aperta