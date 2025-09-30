Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Muore a 16 anni a Canicattì, schianto fatale auto-scooter

ll conducentre della Fiat 500 non si ferma, poi va in commissariato. In sella al motorino viaggiava anche una quindicenne che ha riportato più fratture

di

Mattia Iannuzzo, la vittima
Un sedicenne di Canicattì, Mattia Iannuzzo, è morto durante la notte dopo un incidente stradale lungo viale Della Vittoria. L’adolescente è spirato all’ospedale Barone Lombardo dove era stato portato subito dopo l’impatto fra il suo scooter e un’autovettura che si è allontanata senza prestare soccorso.

Sullo scooter viaggiava anche una quindicenne che ha riportato più fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente e il passeggero dell’auto, una Fiat Cinquecento, all’alba si sono presentati al commissariato di polizia. I due sono di Canicattì e hanno 19 e 25 anni.

Il sindaco Vincenzo Corbo ha deciso che tutti gli eventi e le manifestazioni di piazza saranno sospese fino al 5 ottobre. Inoltre dichiarerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

