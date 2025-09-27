In carcere dopo la fuga il licatese ricercato in Germania per l'accoltellamento della ex moglie, il figlio e la nipote

È stato arrestato dopo la fuga il sessantaseienne di Licata, Mario Abbate, accusato in Germania di un triplice tentato omicidio avvenuto ieri a Betzdorf, nella Renania.

Armato di coltello, l’uomo ha aggredito nell’appartamento dell’ex moglie, in Johannes-Krell-Strasse, la donna di 61 anni e il figlio di 41, entrambi rimasti gravemente feriti. Nella colluttazione è stata colpita anche la nipote quattordicenne, che ha riportato lesioni lievi.

L’uomo era fuggito, facendo perdere le proprie tracce, ma la sua latitanza è durata poche ore: la polizia tedesca lo ha rintracciato e arrestato. Restano ancora da chiarire le motivazioni alla base dell'aggressione.