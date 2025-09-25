Lampedusa, sei giovani iniziano il Servizio Civile Universale della Croce Rossa

Per la prima volta l’isola entra ufficialmente nella rete del Servizio Civile Universale. Martedì 23 settembre sei giovani, tra i 18 e i 28 anni, hanno iniziato il loro percorso con la Croce Rossa Italiana, segnando un traguardo che unisce opportunità per i ragazzi e crescita per l’intera comunità.

I volontari saranno impegnati per un anno, venticinque ore a settimana, in tre progetti che intrecciano salute, inclusione e prevenzione. Si va dal potenziamento del trasporto sanitario e dell’integrazione con le strutture mediche, alla promozione dell’accesso alle cure per le fasce più fragili, migranti compresi, fino alle attività di sensibilizzazione contro i rischi e a favore di sani comportamenti quotidiani.

Un lavoro che guarda al presente, ma che rappresenta anche un investimento sul futuro. «Sarà un anno di formazione, responsabilità e crescita personale e collettiva, a beneficio della comunità di Lampedusa e Linosa» ha detto Marianna Rinaudo, presidente del Comitato CRI dell’isola, ringraziando l’Amministrazione comunale per aver concesso in comodato d’uso i locali di via Cameroni, oggi sede della Croce Rossa, e il Comitato regionale CRI Sicilia per il supporto nella fase di avvio.