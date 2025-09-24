Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Agrigento, c'è un indagato per l'incidente mortale di Marco Chiaramonti. La Procura dispone l'autopsia

Agrigento, c'è un indagato per l'incidente mortale di Marco Chiaramonti. La Procura dispone l'autopsia

L’ipotesi investigativa è che sia stata una buca a provocare la perdita di controllo del mezzo al cinquantenne che poi si è schiantato contro il tronco di un albero morendo sul colpo

di

Marco Chiaramonti

Nuovi sviluppi sull'inchiesta per la morte di Marco Chiaramonti, 50 anni, avvenuta sabato scorso in seguito a un incidente in scooter a San Leone. La procura di Agrigento ha ordinato l’autopsia e iscritto nel registro degli indagati il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, responsabile anche della manutenzione delle strade, con l’accusa di omicidio colposo.

L’ipotesi, infatti, è che sia stata una buca a provocare la perdita di controllo del mezzo al cinquantenne che poi si è schiantato contro il tronco di un albero morendo sul colpo. L’iscrizione, considerata un atto dovuto, è collegata all’esame autoptico e serve a garantire all’indagato la possibilità di nominare consulenti e assistere alle operazioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

L’autopsia, disposta dal pm Alessia Battaglia, sarà eseguita sabato all’ospedale di Agrigento da un collegio di esperti incaricato dalla Procura: il medico legale Alberto Alongi e il tossicologo Pietro Zuccarello. Solo al termine delle procedure sarà possibile fissare i funerali. In quell'occasione, come annunciato dal sindaco Franco Miccichè, sarà proclamato il lutto cittadino.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province