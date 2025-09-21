Ravanusa, rogo nell’impianto di rifiuti Ecoface: allerta per la qualità dell'aria

Un vasto rogo è divampato all’interno della zona industriale di Ravanusa, nell’impianto Ecoface Industry, azienda specializzata nello stoccaggio e trattamento di rifiuti, anche speciali come la plastica. Le fiamme hanno interessato il piazzale esterno, dove erano accatastati enormi cumuli di materiale, generando alte colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che, con l’ausilio di un escavatore, hanno avviato le operazioni per contenere il rogo ed evitare che raggiungesse i capannoni interni dello stabilimento.

L’incendio è stato messo sotto controllo dopo alcune ore. Il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, accorso sul posto, ha lanciato un appello: «A causa della possibile natura dei rifiuti coinvolti, la qualità dell’aria potrebbe risentirne. Invito tutti i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni, tenere le finestre chiuse e limitare al minimo gli spostamenti. La salute pubblica è la priorità assoluta».