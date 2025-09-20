Tragedia sulla statale 118 ad Agrigento: muore un pensionato travolto da un’auto

Dramma questa mattina ad Agrigento. Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, ex dipendente della Provincia in pensione, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto lungo la statale 118 Corleonese Agrigentina, all’uscita della galleria Spinasanta.

L’uomo era a bordo di una Fiat Seicento insieme alla moglie. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura dei coniugi sarebbe stata ferma sul ciglio della strada quando è sopraggiunta un’Audi A3 che li ha travolti. L’impatto è stato violentissimo: per Zangali non c’è stato scampo ed è morto sul colpo. La moglie e il giovane alla guida dell’altra auto sono rimasti feriti: sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non destano preoccupazioni, anche se entrambi sono sotto shock.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti, i vigili del fuoco e il personale del 118 per i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata. Anas ha disposto la chiusura temporanea della corsia in direzione Nord, con l’istituzione di un senso unico alternato per consentire i rilievi e il ripristino della viabilità.