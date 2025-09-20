Lampedusa: 7 migranti evacuati per motivi sanitari, poi l'arrivo di 52 sbarcati dalla nave ong Nadir

Prima il trasferimento d’urgenza di sette migranti, eseguito con la motovedetta Cp312 della guardia costiera, poi l’arrivo della nave ong Nadir al molo commerciale di Lampedusa con a bordo 52 persone. Due intossicati da idrocarburi e un caso sospetto di malaria sono stati portati al poliambulatorio.

Diversi naufraghi hanno raccontato di un disperso caduto in mare durante la traversata. I cinque migranti, con due accompagnatori, evacuati dalla ong per le precarie condizioni di salute provengono da Benin, Costa d’Avorio, Eritrea, Nigeria e Sudan; tra loro tre donne e un minore. Solo due donne in avanzato stato di gravidanza sono state portate al poliambulatorio, una di queste insieme al compagno è stata trasferita in elisoccorso in un ospedale della Sicilia. Tra i 52 sbarcati dalla ong ci sono anche cittadini di Gambia, Malesia, Senegal e Kenya che hanno riferito di essere partiti con un gommone da Zawiya, in Libia. Tutti i migranti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento sono presenti 196 persone.