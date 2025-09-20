Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Agrigento, convocato in Procura un uomo di 67 per la scomparsa di Paola Casali

Agrigento, convocato in Procura un uomo di 67 per la scomparsa di Paola Casali

di

Un uomo di 67 anni, residente in Toscana, unico indagato per l’omicidio a seguito della scomparsa di Paola Casali, è stato convocato ieri dalla Procura di Agrigento. L’uomo, accompagnato dal suo avvocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Agrigento, proseguono a distanza di 14 anni dalla sparizione della donna, 49 anni, siciliana ma residente nel Milanese, svanita nel nulla il 20 febbraio del 2011 dopo essere arrivata a Licata per un breve soggiorno con il nuovo compagno.

Nel 2021, su richiesta delle due figlie della donna, l’inchiesta era stata riaperta dalla Procura della città dei Templi. I sospetti si erano concentrati fin dall’inizio sull'uomo che inizialmente aveva negato di conoscere Casali, ma messo di fronte ai tabulati telefonici e alla sua presenza a Licata nel giorno della scomparsa, aveva poi ammesso un contatto, pur negando qualsiasi relazione.

Nei prossimi giorni i carabinieri ascolteranno altre persone informate sui fatti per cercare di fare luce su un mistero che dura da oltre un decennio.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province