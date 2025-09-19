Agrigento, allarme rapine con lo spray al peperoncino

Lo hanno fermato mentre era alla guida, gli hanno spruzzato lo spray urticante al volto e gli hanno portato via l’auto. Una rapina lampo, messa a segno in contrada Fondacazzo, alla periferia di Agrigento. La vittima è un uomo di Favara, che si è ritrovato improvvisamente bloccato da due sconosciuti. Secondo il suo racconto reso ai poliziotti che sono intervenuti dopo la segnalazione, i malviventi hanno agito con rapidità: prima l’aggressione, poi la fuga con il veicolo appena sottratto. L’automobile non è rimasta a lungo nelle loro mani. Poco dopo, infatti, è stata rintracciata dagli agenti di polizia in via Dante, pieno centro della città, abbandonata e recuperata senza danni evidenti. Sulla vicenda sono in corso indagini per risalire all’identità dei responsabili, che dopo avere lasciato la macchina sono riusciti a dileguarsi. La modalità dell’assalto richiama un precedente avvenuto soltanto tre giorni prima. In quel caso, a Villaseta, un tunisino era stato affrontato da due balordi che lo avevano colpito con lo stesso sistema, spruzzandogli lo spray al peperoncino in pieno volto e portandogli via il borsello con dentro trecento euro in contanti.
Un episodio che aveva destato allarme tra gli automobilisti, ora aggravato dal nuovo caso registrato alle porte del capoluogo. La polizia non esclude che dietro ci possano essere le stesse mani e sta verificando eventuali collegamenti tra le due aggressioni. Le indagini puntano a identificare i responsabili e a chiarire se si tratti di rapinatori occasionali o di un gruppo che sta colpendo con un preciso schema operativo. L’uso dello spray urticante, sempre più diffuso nelle rapine lampo, preoccupa investigatori e cittadini. Lo strumento, facile da reperire e capace di stordire la vittima in pochi secondi, consente ai malviventi di agire senza armi da fuoco né coltelli, aumentando però il rischio di aggressioni improvvise e violente. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo affidato alla questura. Gli inquirenti stanno acquisendo immagini di videosorveglianza.
