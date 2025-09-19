Agrigento, allarme rapine con lo spray al peperoncino

Lo hanno fermato mentre era alla guida, gli hanno spruzzato lo spray urticante al volto e gli hanno portato via l’auto. Una rapina lampo, messa a segno in contrada Fondacazzo, alla periferia di Agrigento. La vittima è un uomo di Favara, che si è ritrovato improvvisamente bloccato da due sconosciuti. Secondo il suo racconto reso ai poliziotti che sono intervenuti dopo la segnalazione, i malviventi hanno agito con rapidità: prima l’aggressione, poi la fuga con il veicolo appena sottratto. L’automobile non è rimasta a lungo nelle loro mani. Poco dopo, infatti, è stata rintracciata dagli agenti di polizia in via Dante, pieno centro della città, abbandonata e recuperata senza danni evidenti. Sulla vicenda sono in corso indagini per risalire all’identità dei responsabili, che dopo avere lasciato la macchina sono riusciti a dileguarsi. La modalità dell’assalto richiama un precedente avvenuto soltanto tre giorni prima. In quel caso, a Villaseta, un tunisino era stato affrontato da due balordi che lo avevano colpito con lo stesso sistema, spruzzandogli lo spray al peperoncino in pieno volto e portandogli via il borsello con dentro trecento euro in contanti.