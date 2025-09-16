Pantelleria, Salvini favorevole all’intitolazione dell’aeroporto a Giorgio Armani

Pantelleria vuole intitolare l’aeroporto dell’isola a Giorgio Armani e incassa l’ok del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il ministero ha reso noto che il ministro ha chiesto all’Enac di avviare le interlocuzioni necessarie, anche con la famiglia dello stilista, per valutarne la fattibilità in tempi rapidi.

«Ringrazio a nome mio e della comunità di Pantelleria il ministro Salvini per essersi espresso favorevolmente – ha commentato il sindaco Fabrizio D’Ancona –. Spero che l’iter possa concludersi presto».