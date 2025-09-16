Migranti a Lampedusa, sbarcata anche una ventenne morta annegata in mare

Aveva circa vent’anni la donna giunta cadavere ieri pomeriggio a Lampedusa, il corpo era nel barchino che la motovedetta Cp322 della guardia costiera ha soccorso e sul quale viaggiavano 63 ivoriani, gambiani, guineani, malesi, senegalesi e sudanesi. La donna, così come confermato dall’ispezione cadaverica fatta al cimitero di Cala Pisana, è annegata. A quanto pare è caduta in mare e anche se i compagni di viaggio l’hanno ripresa, è deceduta.

I 60 migranti (3 sono minori), fra cui 18 donne, hanno raccontato che in mare è caduta anche un’altra donna, scomparsa fra le onde. Il gruppo è partito da Sfax, in Tunisia.