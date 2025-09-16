Agrigento Capitale della Cultura, nel mirino i progetti mai partiti

Per la riqualificazione del Villaggio Mosè erano stati previsti 13 milioni e 940 mila euro ma i lavori, che dovevano iniziare nel 2022 ed essere completati l’anno scorso, non sono mai partiti. E nulla è stato fatto a villa Bonfiglio malgrado i due milioni inseriti nel piano col quale il Comune di Agrigento ha convinto a metà del 2024 la giuria nazionale ad assegnarle la fascia di capitale della cultura del 2025.

Sono due esempi di un lungo cahiers de doleance che costituisce il capitolo più spinoso della relazione con cui la Corte dei Conti ha chiuso l’indagine sulla gestione dei fondi per Agrigento capitale della cultura.

La tesi alla quale la sezione di Controllo, guidata da Salvatore Pilato, è pervenuta al termine del dossier di 144 pagine è che ci sono «molti dubbi sulla adeguatezza e corrispondenza delle attività in corso con lo scopo di dare impulso allo sviluppo del territorio». In sintesi, i magistrati temono che Agrigento capitale della cultura, ora che volge al termine, si traduca in una occasione non colta.

E a sostegno di questa tesi c’è il bilancio che i magistrati fanno degli appalti collegati al lungo elenco di manifestazioni inserite nel dossier che ha costituito l’ossatura della candidatura vincente.