Cinque sbarchi con 188 migranti a Lampedusa

Cinque sbarchi, con 188 migranti, durante la notte, a Lampedusa. Quattro i barchini soccorsi, uno - con 32 (15 i minori) bengalesi ed egiziani - è riuscito ad arrivare direttamente sulla costa di Mare Morto. Una donna incinta, che viaggiava con due figli minorenni, è stata portata al poliambulatorio per accertamenti dopo che il gommone sul quale si trovava assieme ad altri 25 senegalesi, gambiani, nigeriani e sudanesi, è stato soccorso dalla motovedetta V1104 della guardia di finanza. Tutti gli altri migranti sono stati portati all’hotspot dove, dopo il trasferimento di ieri sera di 219 persone già giunte a Porto Empedocle, gli ospiti sono 406. Per oggi non sono previsti trasferimenti.