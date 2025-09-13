Altri due sbarchi a Lampedusa, arrivati 159 migranti

Due sbarchi, con 159 migranti, a Lampedusa. A bloccare i natanti, partiti da Zuara in Libia, sono state le motovedette della Capitaneria e della guardia di finanza. A bordo, 79 (4 donne e 1 minore) bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani, siriani e 80 (1 minore) sudanesi, etiopi, marocchini. Tutti, dopo un primo triage sanitario a molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot dove, dopo il trasferimento di ieri sera di 320 persone, ci sono 379 ospiti. Per questa sera è stato già disposto lo spostamento di 219 con il traghetto di linea Las Palmas che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle.