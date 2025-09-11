Migranti, a Lampedusa sbarcano in 27

Ventisette migranti soccorsi dalla nave ong Sea Punk 1 sono sbarcati in due momenti distinti a Lampedusa. I primi 23, tra cui 10 donne e 3 minori, sono stati trasferiti sulla motovedetta Cp324 della guardia costiera e portati a terra; tra loro una donna incinta con i suoi due bambini condotta al poliambulatorio per controlli medici.

I naufraghi hanno riferito di provenire da Burkina Faso, Eritrea, Ghana, Sudan, Somalia e Nigeria. Altri 4 somali, tra cui 3 donne, sono approdati direttamente al molo commerciale a bordo della nave ong, a cui il ministero ha assegnato il porto sicuro di Lampedusa. Due donne in gravidanza e il fratello di una di loro sono stati accompagnati al poliambulatorio per accertamenti. Il gruppo aveva viaggiato su un gommone partito da Gasr Gaboulli, in Libia, lunedì sera, pagando - secondo i loro racconti - mille euro ciascuno per la traversata.