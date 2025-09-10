Porto Empedocle, una donna di 63 anni travolta e uccisa da un’auto a Marinella

Grave incidente stradale a Marinella, frazione balneare di Porto Empedocle. Una donna di 63 anni, Isabella Messina, originaria di Agrigento, è morta dopo essere stata travolta da una Renault Clio guidata da un ventunenne del posto.

La vittima sarebbe stata investita mentre usciva da un’abitazione ed è stata trascinata per alcuni metri in un tratto di strada poco illuminato. Inutile l’arrivo dei soccorritori del 118, che ne hanno constatato il decesso. Il giovane conducente, sotto choc, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Frontiera di Porto Empedocle, insieme alla polizia stradale e alle volanti di Agrigento, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.