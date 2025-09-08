Lampedusa, nuovi sbarchi nella notte: arrivati in 294

Cinque sbarchi, con 294 migranti, si sono registrati nella notte a Lampedusa. Quattro barconi sono stati soccorsi dalle motovedette della capitaneria di porto, della guardia di finanza e di Frontex, mentre un natante di 10 metri con 52 persone - tra cui 14 donne e 24 minori, di nazionalità libica, sudanese, palestinese, algerina ed egiziana - è approdato direttamente a Cala Croce, dove poco prima dell’alba è stato bloccato dai carabinieri della tenenza. I migranti hanno riferito di essere partiti da Abi Kammash, in Libia, pagando tra 1.500 e 4.000 euro a seconda della nazionalità. Stesso porto di partenza, così come Zawiya e Zuwara, per gli altri gruppi composti da un minimo di 45 a un massimo di 74 persone. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella giornata di ieri, sull'isola, si erano registrati 11 sbarchi con 615 persone.