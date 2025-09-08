Cinque sbarchi, con 294 migranti, si sono registrati nella notte a Lampedusa. Quattro barconi sono stati soccorsi dalle motovedette della capitaneria di porto, della guardia di finanza e di Frontex, mentre un natante di 10 metri con 52 persone - tra cui 14 donne e 24 minori, di nazionalità libica, sudanese, palestinese, algerina ed egiziana - è approdato direttamente a Cala Croce, dove poco prima dell’alba è stato bloccato dai carabinieri della tenenza. I migranti hanno riferito di essere partiti da Abi Kammash, in Libia, pagando tra 1.500 e 4.000 euro a seconda della nazionalità. Stesso porto di partenza, così come Zawiya e Zuwara, per gli altri gruppi composti da un minimo di 45 a un massimo di 74 persone. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella giornata di ieri, sull'isola, si erano registrati 11 sbarchi con 615 persone.
Lampedusa, nuovi sbarchi nella notte: arrivati in 294
Hanno riferito di essere partiti da Abi Kammash, in Libia, pagando tra 1500 e 4000 euro a seconda della nazionalità. Stesso porto di partenza per gli altri gruppi composti da un minimo di 45 a un massimo di 74 persone. Nella giornata di ieri, sull'isola, si erano registrati 11 sbarchi con 615 persone
Caricamento commenti
Commenta la notizia