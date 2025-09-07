Migranti, nuova ondata di sbarchi in Sicilia: centinaia di arrivi nelle ultime ore

Giornata intensa di sbarchi in Sicilia. Sei imbarcazioni con a bordo complessivamente 360 migranti sono state intercettate e soccorse al largo dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto. I gruppi, formati da un minimo di 23 a un massimo di 76 persone, erano composti da cittadini originari di Somalia, Pakistan, Egitto, Eritrea, Bangladesh, Iran, Iraq e Sudan. Al momento dell’approdo al molo Favarolo di Lampedusa hanno raccontato di essere partiti dalle coste libiche, in particolare da Zuara e Zauiya.

Con questi arrivi salgono a nove gli sbarchi registrati nelle ultime ore, inclusi quelli avvenuti sull’isolotto di Lampione e in diversi punti della costa di Lampedusa. Il bilancio complessivo è di 484 persone. Tutti i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 716 ospiti.

Parallelamente, la nave Aurora di Sea Watch, dopo una segnalazione di Alarm Phone, ha soccorso 75 persone a bordo di un’imbarcazione sovraffollata. «Le abbiamo condotte a Pozzallo, il porto sicuro assegnatoci dalle autorità italiane, dove poco fa sono sbarcate tutte in sicurezza», ha comunicato la ong.