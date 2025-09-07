Incendio domato ad Agrigento, il sindaco: rientrato l'allarme

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha avvisato la cittadinanza che, «grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, dell’Arpa e del personale addetto, l’area in contrada Fegotto è stata ripristinata. La situazione è, pertanto, tornata alla normalità» dopo l’incendio che aveva destato preoccupazione per la presenza di zolfo.

Il sindaco aveva consigliato alla popolazione residente di tenere chiuse imposte e persiane delle abitazioni «per evitare l'esposizione a possibili esalazioni tossiche, causate della presenza di pietre contenenti zolfo nella gabbionata coinvolta». La situazione è poi rientrata.

Rogo anche a Montevago

Un vasto incendio è divampato nelle campagne di Montevago, tra le contrade Cantacorvo, Diesi Capreria e Serafino, a poca distanza dallo stabilimento termale privato Acqua pia. Due squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, che stanno interessando diversi punti del territorio. Sono all’opera anche due canadair e un elicottero antincendio, che si riforniscono di acqua nel vicino litorale di Porto Palo di Menfi e che hanno già effettuato diversi lanci. Si teme che il fuoco possa colpire la vicina e pregiata area boschiva all’interno del Magaggiaro.