Otto sbarchi a Lampedusa in 24 ore, arrivati in 277

Novantasette migranti sono sbarcati, fra la tarda serata di ieri e la notte, a Lampedusa. A soccorrere i 4 barchini sui quali viaggiavano gruppi composti da 6 a 45 persone, sono state le motovedette della Capitaneria e dell’assetto Frontex. I 27, 19 e 45 nigeriani, sudanesi, eritrei, bengalesi ed egiziani hanno riferito d’essere partiti da Tajoura, Zawiya e Zuara in Libia.

Sei tunisini hanno detto invece d’essere salpati da Jarbah, pagando 1.800 euro a testa per la traversata. In 24 ore, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 8 sbarchi con un totale di 277 persone, comprese le 7 che sono state evacuate dalla ong Solidaire.