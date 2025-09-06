Lampedusa, ondata di migranti e proteste: condannato il vice sindaco Attilio Lucia

«Non sono sceso fra la mia gente per guidare la protesta, ma per fare ciò che ritenevo giusto: evitare tensioni, contenere il rischio di disordini e rassicurare la cittadinanza sul fatto che anche l’amministrazione comunale era contraria a qualsiasi decisione calata dall’alto» ha dichiarato il vice sindaco, che oggi ribadisce di «rivendicare con orgoglio quel gesto».

Decreto penale di condanna a 40 giorni di reclusione, pena sospesa, per il vice sindaco di Lampedusa e Linosa, Attilio Lucia (Lega). È accusato di avere organizzato, il 16 settembre 2023, una manifestazione non autorizzata davanti al municipio della maggiore delle Pelagie, nei giorni più critici per l’ondata di sbarchi.

Lucia annuncia battaglia legale insieme ai suoi avvocati, Valter Biscotti e Vincenzo Caponetto: «Mi opporrò a questo provvedimento perché non è solo una questione personale, ma un principio che riguarda il rispetto delle istituzioni locali e il diritto dei cittadini di esprimere dissenso pacificamente. Difendere Lampedusa non è un reato».