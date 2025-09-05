Pantelleria ricorda Armani: «Persona di grande cuore, amava profondamente l’isola»

Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, ha ricordato Giorgio Armani con parole di affetto e gratitudine. «Esprimo il cordoglio a nome di tutta la comunità dell’isola per la morte di Giorgio Armani, persona di grande cuore e animo, sempre disponibile e attento alle esigenze della popolazione, dimostrando di amarla profondamente» ha dichiarato.

Frequentava Pantelleria da 51 anni, da quell'estate del 1974 quando era arrivato per la prima volta insieme al suo inseparabile socio Sergio Galeotti.

Lo stilista era molto legato all’isola, dove trascorreva parte delle vacanze nella villa di cala Gadir. Nel tempo non aveva fatto mancare il suo sostegno concreto. Nel 2003 regalò la tac da un miliardo di lire all’ospedale Nagar e qualche anno dopo anche un mammografo. Poi fu la volta dei 70 mila euro per permettere la digitalizzazione del cinema parrocchiale di contrada Scauri e in ultimo gli 800 mila euro per costruire la rete idrica che ha portato l’acqua del dissalatore a Cala Tramontana e a Gadir. I lavori sono ormai in fase di completamento.