Sambuca di Sicilia, ritrovato vivo il pastore scomparso da 12 giorni

È stato ritrovato vivo il pastore romeno di 47 anni scomparso da dodici giorni nelle campagne di Sambuca di Sicilia, nell’Agrigentino. L’uomo è stato individuato nel pomeriggio vicino a un casolare in contrada Cuvio-Adragna, appariva provato ma cosciente ed è stato affidato alle cure dei sanitari.

Le ricerche, partite all’alba, hanno impegnato vigili del fuoco, unità cinofile e l’elicottero del reparto volo di Catania, insieme ai carabinieri. Un’operazione complessa in un territorio ampio e impervio che aveva fatto temere il peggio.

Il pastore, residente da pochi mesi in una zona abitata da una folta comunità romena, aveva perso il controllo del gregge e non era più rientrato. La scoperta ha messo fine all’angoscia dei familiari e della comunità locale.