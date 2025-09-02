Lampedusa, migrante trovato morto a bordo e un altro caduto in mare e disperso

Tragedia nel Mediterraneo durante una traversata verso Lampedusa. Due migranti hanno perso la vita: il corpo di un cittadino bengalese è stato trovato senza vita a bordo di un barcone di dieci metri, soccorso da guardia costiera e guardia di finanza con a bordo 51 persone.

Gli stessi compagni di viaggio hanno raccontato che un altro uomo è caduto in mare prima dell’arrivo dei soccorritori e non è stato possibile recuperarlo: risulta disperso. I sopravvissuti, provenienti da Egitto, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Siria e Sudan, tra cui due donne e un minore, sono sbarcati nella notte al molo Favarolo e trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. La salma del migrante è stata portata al cimitero di Cala Pisana per gli esami di rito.

Complessivamente sono 219 i migranti giunti sull’isola, compresi i 51 soccorsi questa mattina (2 settembre).