Favara, condannato a 8 anni per violenza sessuale su due nipoti di 13 anni

Un uomo di 26 anni di Favara è stato condannato a 8 anni di carcere per violenza sessuale ai danni di due nipoti di 13 anni. Lo ha deciso il gup Micaela Raimondo, che ha riconosciuto un vizio parziale di mente, riducendo così la pena rispetto ai 14 anni chiesti dal pubblico ministero Annalisa Failla.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Annalisa Russello, aveva chiesto il vizio totale di mente e quindi l’assoluzione. Le indagini erano partite lo scorso anno dopo alcune intercettazioni ambientali che avevano documentato diversi abusi, avvenuti nell’auto dell’imputato e in due abitazioni, in un caso anche davanti al figlio.