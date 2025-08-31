Due sbarchi a Lampedusa, arrivati 132 migranti

Sono 132 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, dopo che sono state agganciate due imbarcazioni dalle motovedette di Frontex, guardia di finanza e capitaneria di porto. A bordo di un gommone di 8 metri e di un barcone di 12 metri, partiti da Gasr Garabulli e Abu Kammash in Libia, 55 e 77 persone originarie di Ghana, Sudan, Bangladesh, Egitto, Costa d’Avorio, Eritrea, Pakistan e Somalia.

Dopo gli approdi a molo Favarolo, tutti sono stati portati all’hotspot dove, all’alba, c'erano 267 ospiti. Di questi, 135 sono stati già imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Lo sbarco di egiziani

Hanno dichiarato d’essere partiti, e aver raggiunto l’Italia, per trovare lavoro, per rifarsi una vita. Motivi economici non riconducibili alla Convenzione di Ginevra. Sono 18 dei 22 inizialmente individuati, gli egiziani che sono stati avviati alla cosiddetta «procedura accelerata di frontiera». A indicare i nominativi dei migranti da audire in commissione territoriale sono stati i funzionari dell’ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento. Quattro sono stati subito esclusi dalla commissione perché carenti dei requisiti; 13 sono stati ascoltati venerdì sempre dalla commissione territoriale che domani intervisterà i restanti cinque.