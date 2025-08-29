Quattordici lavoratori su 21 irregolari in tre imprese fra Palermo e Agrigento

Su 21 lavoratori controllati in tre imprese, due edili e una turistico-alberghiera, 14 erano irregolari. E’ quanto hanno accertato i carabinieri del nucleo operativo del comando gruppo tutela lavoro di Palermo e del Nil di Agrigento, in sinergia con l’arma territoriale, nelle province di Palermo e Agrigento. Per le tre imprese sono scattate sanzioni per 52 mila euro.

I 14 lavoratori irregolari erano impiegati in maniera differente da quanto previsto dai contratti nazionali accertando diverse violazioni relative alla normativa sulla sicurezza, l’igiene e la salute sui luoghi di lavoro.Tra le più ricorrenti: mancata formazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mancata consegna dispositivi di protezione ai lavoratori, mancanza idonei servizi igienico-sanitari, posti di lavoro privi di addetti emergenze, primo soccorso e antincendio e cantieri privi di recinzione. Per riprendere le attività i datori di lavoro dovranno ripristinare le regolari condizioni di lavoro.