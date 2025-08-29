Gli affari della mafia agrigentina sarà il tema dell'incontro «L'alba della legalità» a Menfi

«Gli affari della mafia agrigentina» è il tema di un incontro in programma per domani sera, a Menfi (Agrigento), nell’ambito della manifestazione «L'alba della legalità». Previste la partecipazione di Antonio Balsamo, sostituto Pg della Cassazione, Claudia Ferrari, pm di Palermo, Maria Teresa Maligno, procuratrice di Sciacca, Antonio Tricoli, presidente Tribunale di Sciacca, e Salvatore Vella, procuratore di Gela. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Giuseppe Pantano.

La serata si aprirà con il conferimento del riconoscimento «L'alba della legalità» a Gaetano e Francesco Passafiume, figli di Diego, vittima di mafia. Stesso riconoscimento anche per Annamaria Picozzi, sostituto procuratore di Palermo. Sarà ricordato il maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, ucciso dalla mafia ad Agrigento il 4 aprile del 1992.