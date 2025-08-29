È morto Ernesto De Miro, «faro della ricerca»

Si è spento stamattina all’età di 99 anni Ernesto De Miro, tra le più eminenti figure dell’archeologia contemporanea. Già professore di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana presso la facoltà di Lettere dell’Università di Messina, è stato per molti anni soprintendente ai Beni Archeologici per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna e, nell’ultimo periodo, di Palermo e Trapani.

E’ stato inoltre direttore dell’Istituto di Studi Micenei ed Egeo-anatolici del Cnr di Roma, presidente del consiglio scientifico del centro di archeologia greca del Cnr dell’Università di Catania e membro dell’Istituto archeologico germanico.

Ha diretto gli scavi di Agrigento nell’area dell’abitato, degli edifici pubblici civili, dei santuari e della necropoli; gli scavi di Eraclea Mìnoa e di siti indigeni nell’interno dell’Isola, nella valli del Salso e del Platani. Ha diretto anche ricerche in Libia nel sito Leptis Magna.