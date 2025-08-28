Naro, gli animalisti denunciano in Procura la barbara uccisione del cane Merlino

Il Partito Animalista Italiano ha presentato denuncia in Procura per la barbara uccisione di Merlino, il cane di quartiere di Naro amato da tutti e trovato sgozzato e fatto a pezzi, presumibilmente per essere mangiato.

«Quello che è successo a Naro è gravissimo e ci lascia basiti – ha dichiarato il coordinatore regionale Patrick Battipaglia –. Alla luce della nuova legge contro i reati sugli animali, entrata in vigore il primo luglio, ci auguriamo che l’autore venga condannato. Il povero Merlino merita giustizia. Ci costituiremo parte civile nel processo».

Secondo la ricostruzione, l’autore dell’efferato crimine sarebbe un uomo originario del Mali, già noto alle forze dell’ordine: fermato dai carabinieri, è stato condotto al Cpr di Caltanissetta.

Nella denuncia il Partito Animalista sottolinea che «chi è capace di uccidere con tale crudeltà un animale può fare la stessa cosa contro un essere umano, così come confermato da diversi studi scientifici».