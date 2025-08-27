Lampedusa, evacuati con l’elicottero un minore sudanese e una donna incinta dalla Sea Watch5

Tre evacuazioni medico sanitarie sono state fatte durante la notte dall’elicottero Nemo della Capitaneria di porto e da una motovedetta della guardia costiera dalla nave ong Sea Watch5. Con l’elicottero sono stati prelevati un minore sudanese, accompagnato dalla madre e dal fratello, che stava male e una donna incinta, accompagnata dalla sorella.

Entrambi i migranti sono stati portati al poliambulatorio di contrada Grecale a Lampedusa. Con la motovedetta sono stati invece evacuati altri 4 minori che facevano parte dello stesso nucleo familiare del ragazzo sudanese portato sulla maggiore delle isole Pelagie con mamma e fratello.

La nave ong Sea Watch5 adesso si è poi diretta, per lo sbarco dei migranti soccorsi nel canale di Sicilia, verso il porto di Ortona. Intanto sono andati avanti durante la notte gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Tre le imbarcazioni soccorse dalle motovedette: complessivamente sono 154 le persone giunte a molo Favarolo. I 65 bengalesi, egiziani e pakistani, che erano a bordo di un barcone di 12 metri agganciato dalla guardia di finanza, hanno riferito d’essere partiti da Abu Khammas in Libia, pagando 6 mila euro a testa.