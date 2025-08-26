Nave madre scorta i gommoni con i migranti fino a Lampione

Sono 21 i migranti rintracciati, durante la notte, sull’isolotto di Lampione dai militari della guardia costiera. A comporre il gruppo di tunisini anche 2 donne e 7 minori. I migranti, a loro dire, hanno viaggiato su un gommone di 7 metri partito da Sfax e condotto da un peschereccio tunisino fino a Lampione.

Anche per il gommone di 4 metri, con a bordo 8 tunisini, salpato sempre da Sfax e agganciato dalla motovedetta V1104 della guardia di finanza c’è il sospetto che sia stato scortato, fino alle acque antistanti a Lampedusa, da una nave madre. Dei sei natanti bloccati mentre erano in viaggio verso Lampedusa, 4 sono salpati da Khoms, Zanzur e Zuwara in Libia.