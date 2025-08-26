Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Incendio sul Monte Sara nell'Agrigentino, canadair ed elicotteri in azione

Incendio sul Monte Sara nell'Agrigentino, canadair ed elicotteri in azione

di

Un canadair in una foto d'archivio

Canadair ed elicotteri antincendio da stanotte sorvolano la zona di Monte Sara, una vasta area boschiva della provincia di Agrigento tra i territori comunali di Ribera e Cattolica Eraclea. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno avuto origine da sterpaglie e vegetazione, estendendosi man mano fino a riguardare, in queste ore, diversi tratti di macchia mediterranea. Sono in corso anche interventi da terra da parte di personale dei vigili del fuoco e del corpo forestale. Una densa coltre di fumo si è levata dalla zona interessata dall’incendio ed è visibile da diverse zone.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province