Ancora sbarchi a Lampedusa, arrivati 235 migranti

Notte e alba di sbarchi fra Lampione e Lampedusa dove sono giunti 235 migranti. A comporre i gruppi di tunisini, bengalesi, egiziani, eritrei, sudanesi, etiopi e pakistani, da un minimo di 4 persone fino a 73. Tutti sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola, sulla maggiore delle isole Pelagie, dove al momento ci sono 512 ospiti, di cui 45 minori non accompagnati.

Ieri a Lampedusa ci sono stati 9 sbarchi con un totale di 452 persone, 315 delle quali sono state già trasferite con i traghetti di linea per Porto Empedocle.