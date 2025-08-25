Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Il dramma della Ocean Viking, parla il fotografo che era a bordo: «Con il mio obiettivo ho visto i fucili»

Il dramma della Ocean Viking, parla il fotografo che era a bordo: «Con il mio obiettivo ho visto i fucili»

di

La combo postata su X da Sos Mediterranee Ita, con i colpi che la OceanViking denuncia di aver ricevuto oggi dalla Guardia Costiera libica in acque internazionali, 24 agosto 2025 X/ SOSMedItalia"Oggi la #OceanViking - si legge - è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave. Gli 87 sopravvissuti e l'equipaggio stanno bene. Stiamo lavorando a ricostruire gli eventi". +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++

«Nel momento in cui la guardia costiera si è avvicinata alla Ocean Viking io stavo scattando alcune foto poi, zoommando con il mio obiettivo, mi sono reso conto che loro ci stavano puntando i fucili addosso». Lo racconta Max Cavallari, fotografo freelance che si trova a bordo della nave Ocean Viking.

«Inizialmente - prosegue - non pensavo facessero sul serio, pensavo fosse un avvertimento, così ho avvisato l’equipaggio. Solitamente accade che sparino in aria o in acqua, quindi pensavo fosse qualcosa di simile. Poi, invece, sono iniziati gli spari contro la nave - dice - A quel punto c'è stato il fuggi fuggi generale: ci siamo messi a carponi per terra e abbiamo iniziato a raggiungere un’area della nave più sicura. Lì ho avuto modo di fare dei video di quegli attimi che sono stati di grande paura».

Il fotografo racconta anche un dettaglio: «A bordo vi sono dei ragazzi del Sudan del Sud - spiega - loro erano sì per terra, ma la cosa che ha sconvolto è che sembravano quasi abituati a quegli spari, almeno così ci hanno poi raccontato».

Dopo venti minuti gli spari si sono interrotti «a quel punto, tutti salvi e nessun ferito, abbiamo scattato delle foto dove si vedono i proiettili che, per fortuna, non hanno causato il peggio», conclude Cavallari.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province