Favara, 33 dipendenti comunali indagati per assenteismo

Badge scambiati e timbrati al posto dei colleghi assenti che, pur risultando in servizio, si dedicavano a commissioni private: tornavano a casa, andavano al mercato, in enoteca, in chiesa o persino a svolgere lavori edili. La procura di Agrigento, con il pm Gloria Andreoli, ha concluso un’inchiesta che ipotizza un diffuso sistema di assenteismo tra i dipendenti del comune di Favara.

Le indagini, condotte dai carabinieri con pedinamenti e intercettazioni, avrebbero documentato numerosi episodi tra l’estate del 2022 e il marzo successivo. Sono 33 gli indagati, tra custodi, impiegati amministrativi, assistenti, giardinieri, un geometra, un ispettore della polizia municipale e un dirigente, accusati di aver lasciato più volte l’ufficio per recarsi a casa, dal meccanico o svolgere incombenze personali.

A due coniugi dipendenti viene contestato lo scambio dei badge: lui, geometra, è stato sorpreso a portare il cane a spasso mentre la moglie timbrava l’ingresso con oltre un’ora di ritardo. Secondo i carabinieri, gli episodi accertati sarebbero centinaia. L’inchiesta è stata avviata nel 2020. La vicenda è emersa dopo l’acquisizione di documenti del Comune.