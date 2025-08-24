Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Migranti, in 54 approdano a Lampedusa: sbarcati anche i corpi di tre ragazze minorenni

Sono giunti in tarda serata al molo commerciale di Lampedusa 54 migranti, tra cui 7 donne e 4 minori, soccorsi dalla nave ong Nadir assieme ai 14 già trasferiti in precedenza dalla motovedetta della guardia costiera. Sbarcati anche i corpi di tre ragazze minorenni. Il gruppo è composto da cittadini del Mali ma anche nigeriani, etiopi, eritrei, ivoriani e sudanesi.

Erano partiti su un gommone di 7 metri che ha iniziato a imbarcare acqua al largo della Libia. Secondo le testimonianze raccolte dai volontari, la persona dispersa in mare sarebbe un uomo sudanese adulto e non una donna come inizialmente raccontato dai superstiti.

Sessanta migranti e tre salme sono stati recuperati dalla nave ong, mentre la motovedetta Cp322 della guardia costiera ha trasferito per ragioni sanitarie una donna incinta al quarto mese e un minore con gravi ustioni, entrambi portati al poliambulatorio. Con loro sono sbarcati anche i familiari, per un totale di 14 persone provenienti da Sudan e Nigeria. I corpi delle 3 minori stati trasferiti alla camera mortuaria di Cala Pisana, dove si trovano ancora tre dei 23 corpi recuperati nel naufragio del 13 agosto.

Si tratta di tre cittadini egiziani, già identificati dai parenti residenti in Italia, che hanno chiesto il rimpatrio: le bare lasceranno l’isola lunedì mattina con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Otto dei migranti sbarcati hanno raccontato che durante le fasi del soccorso una donna sarebbe caduta in mare e, nonostante i tentativi di afferrarla, sarebbe stata inghiottita dalle onde. I familiari dei due feriti riferiscono di essere partiti da Zuara, in Libia, giovedì all’alba. I dodici superstiti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, che ieri era stato svuotato.

