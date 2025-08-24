Migranti, in 54 approdano a Lampedusa: sbarcati anche i corpi di tre ragazze minorenni

Sono giunti in tarda serata al molo commerciale di Lampedusa 54 migranti, tra cui 7 donne e 4 minori, soccorsi dalla nave ong Nadir assieme ai 14 già trasferiti in precedenza dalla motovedetta della guardia costiera. Sbarcati anche i corpi di tre ragazze minorenni. Il gruppo è composto da cittadini del Mali ma anche nigeriani, etiopi, eritrei, ivoriani e sudanesi.

Erano partiti su un gommone di 7 metri che ha iniziato a imbarcare acqua al largo della Libia. Secondo le testimonianze raccolte dai volontari, la persona dispersa in mare sarebbe un uomo sudanese adulto e non una donna come inizialmente raccontato dai superstiti.

Sessanta migranti e tre salme sono stati recuperati dalla nave ong, mentre la motovedetta Cp322 della guardia costiera ha trasferito per ragioni sanitarie una donna incinta al quarto mese e un minore con gravi ustioni, entrambi portati al poliambulatorio. Con loro sono sbarcati anche i familiari, per un totale di 14 persone provenienti da Sudan e Nigeria. I corpi delle 3 minori stati trasferiti alla camera mortuaria di Cala Pisana, dove si trovano ancora tre dei 23 corpi recuperati nel naufragio del 13 agosto.