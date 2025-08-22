Ribera, sparatoria tra vicini di casa: arrestato un uomo di 45 anni

I Carabinieri sono intervenuti nel centro abitato di Ribera in seguito al ferimento con un’arma da fuoco di un 26enne. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ferito alla spalla mentre cercava di riportare la calma durante una lite scaturita per motivi di vicinato. Soccorso dai sanitari del 118, è stato ricoverato presso l’ospedale di Ribera in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita. Le indagini hanno consentito agli investigatori di individuare un 45enne del luogo, sottoposto a fermo poiché gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Sul posto sono stati eseguiti rilievi tecnici che hanno portato al sequestro di materiale utile alle indagini, inclusa l’arma ritenuta utilizzata per il ferimento. Al termine delle formalità di rito, il 45enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Sciacca.