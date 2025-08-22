Calcio, divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Agrigento per Folgore–Unitas Sciacca

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento in occasione della partita Folgore Castelvetrano - Unitas Sciacca, valevole per la Coppa Italia Eccellenza – Regione Sicilia, in programma domenica 31 agosto a Castelvetrano.

La decisione è stata presa dopo il confronto con il Questore, alla luce della rivalità tra le due tifoserie. L’obiettivo del provvedimento è garantire la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza degli utenti lungo le tratte stradali interessate dal transito dei tifosi.

