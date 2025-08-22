Burgio, rinviata la Sagra della Pecora Bollita. la Lav: «Occasione per cancellarla definitivamente»

«La vera pace – afferma l’associazione – passa anche dal rispetto per tutti gli esseri viventi, non solo quelli umani». Lav sottolinea come dietro ogni piatto a base di carne si nasconda un atto di «violenza normalizzata» contro animali senzienti, capaci di provare dolore ed emozioni. L’organizzazione invita il Comune a ritirare il patrocinio e a ripensare il format della manifestazione, trasformandola in una festa delle tradizioni e della cucina locale «senza violenza», con piatti vegetali, etici e sostenibili.

La prima edizione della Sagra della Pecora Bollita , in programma a Burgio per oggi, è stata rinviata dall’amministrazione comunale in seguito all’appello di Papa Leone XIV a una giornata di digiuno e preghiera per la pace. Una decisione che, secondo la sede di Sciacca della Lav, la Lega Anti Vivisezione , non dovrebbe tradursi in un semplice rinvio ma in una cancellazione definitiva dell’evento.

Secondo la Lav, in un’epoca in cui sempre più persone scelgono l’alimentazione vegetale per motivi etici, ambientali e sanitari, è «inaccettabile che un’amministrazione pubblica promuova eventi fondati sullo sfruttamento e l’uccisione di esseri viventi». «Le tradizioni possono evolvere, la cultura cambia», ribadisce l’associazione, citando Gandhi: «La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali».