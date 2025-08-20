Tragedia a Caltabellotta, ex agente palermitano precipita dal balcone e perde la vita

Salvatore Leone, un ex agente di pubblica sicurezza di 57 anni di Palermo, è morto a Caltabellotta (Agrigento) dopo essere precipitato dal terrazzo di un edificio a due piani dove, insieme ad alcuni amici, stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza.

Secondo i carabinieri si è trattato di un incidente. Mentre fumava una sigaretta, Leone avrebbe avuto un malore, non riuscendo ad evitare la caduta. La procura di Sciacca ha disposto la restituzione della salma ai familiari.