Lampedusa, barca di turisti affonda per il mare mosso: in 15 si salvano nuotando fino a riva

Attimi di paura a Lampedusa, dove una barca con a bordo una quindicina di turisti è affondata nelle acque agitate al largo dell’isola. Il mare era molto mosso e, secondo una prima ricostruzione, i passeggeri per ripararsi dalle onde si sarebbero spostati tutti a prua, facendo sbilanciare l’imbarcazione che ha iniziato a imbarcare acqua fino a capovolgersi.

Alcuni turisti sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto, mentre altri sono stati soccorsi dalla guardia costiera. Solo una persona, in stato di shock, è stata accompagnata al poliambulatorio per alcuni accertamenti.