Il naufragio di Lampedusa, a Porto Empedocle giunte dieci salme

Sono giunte all’alba a Porto Empedocle, a bordo del traghetto Las Palmas, altre dieci salme delle vittime del naufragio avvenuto nei giorni scorsi a largo di Lampedusa. Al momento dello sbarco, sulla banchina si è tenuto un raccoglimento di preghiera alla presenza delle istituzioni. I feretri sono poi stati trasferiti nei cimiteri della provincia: due a Campobello di Licata, uno a Ribera, uno a Calamonaci, due a Santo Stefano Quisquina e due a Villafranca Sicula, mentre per gli altri due si sta ancora cercando collocazione.