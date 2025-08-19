Il naufragio di Lampedusa, a Porto Empedocle giunte dieci salme

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Le motovedette al porto di Lampedusa, impegnate nelle operazioni di recupero delle vittime del naufragio avvenuto oggi quando un barchino carico di migranti si è ribaltato nelle acque al largo dell'isola, 13 agosto 2025. ANSA ++ NPK ++

Sono giunte all’alba a Porto Empedocle, a bordo del traghetto Las Palmas, altre dieci salme delle vittime del naufragio avvenuto nei giorni scorsi a largo di Lampedusa. Al momento dello sbarco, sulla banchina si è tenuto un raccoglimento di preghiera alla presenza delle istituzioni. I feretri sono poi stati trasferiti nei cimiteri della provincia: due a Campobello di Licata, uno a Ribera, uno a Calamonaci, due a Santo Stefano Quisquina e due a Villafranca Sicula, mentre per gli altri due si sta ancora cercando collocazione.

