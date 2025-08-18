«Inneggia alla criminalità», annullato il concerto di un rapper a Naro

«Non è persona gradita, inneggia alla criminalità, ho già contattato l’associazione ed è stato subito congedato». Milco Dalacchi, sindaco di Naro, non usa mezzi termini: «Non interverrà perché non è gradito al sindaco e all’amministrazione comunale. Sono stato chiaro, qualora ci fossero state delle insistenze, ma non ce ne sono state, avrei bloccato la serata». E così è stato annullato, dopo che è scoppiato il caos nella piccola cittadina barocca, il concerto che stasera, in piazza Garibaldi, avrebbe dovuto tenere Samuele Nisi, un rapper diciottenne, originario di Siracusa, che già da qualche anno spopola sul web e i social.

Uno dei suoi ultimi video è comparso su Youtube alla fine di aprile. Nel brano si parla di soldi facili, omertà, vita criminale, disprezzo dello Stato, della magistratura e delle forze dell’ordine. Canzone e video non sono altro che un omaggio a una delle famiglie criminali più importanti di Latina, i Di Silvio.